Лого + визитка

# 1 — $ 200

Нужно нарисовать лого и визитку для компании, которая занимается разработкой, поддержкой и продвижением сайтов.

Стиль уже определен частично, нужно его дополнить. Есть сайт www_jnetwork_kz. Сайт уже готов и потихоньку дорабатывается. Но его стиль уже определен. В верхней части слева располагается заголовок, там должно быть лого.

Можно в работу выкладывать лого на фоне сайта, чтобы было видно насколько оно сочетается.

Если участвуете в проекте, чтобы вас подождали, можете заливать скетч-набросок быстрый, черно-белый.

Все работы, которые будут в конкурсе буду комментировать и направлять.

Если я захочу закончить конкурс заранее, я предупрежу об этом за 3 дня.