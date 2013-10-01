Лого + визитка

$200
Логотипы и ЗнакиЗавершен28 заявок7349 просмотров
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#1$200

Нужно нарисовать лого и визитку для компании, которая занимается разработкой, поддержкой и продвижением сайтов.

Стиль уже определен частично, нужно его дополнить. Есть сайт www_jnetwork_kz. Сайт уже готов и потихоньку дорабатывается. Но его стиль уже определен. В верхней части слева располагается заголовок, там должно быть лого.

Можно в работу выкладывать лого на фоне сайта, чтобы было видно насколько оно сочетается.

Если участвуете в проекте, чтобы вас подождали, можете заливать скетч-набросок быстрый, черно-белый.

Все работы, которые будут в конкурсе буду комментировать и направлять.

Если я захочу закончить конкурс заранее, я предупрежу об этом за 3 дня.

10 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Победитель конкурса
taalay
Таалай 
45 летКиргизия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
4 отзыва
10 лет назад
#1
Отличный лого. Фрилансер рисовал до последнего. И последний оказался тем, что нам нужно. Рекомендую!
Четко ставил ТЗ и следил за работой, в нужный момент направлял, и поэтому получилось хорошая работа. Рекомендую.
Заявки фрилансеров
taalay
Таалай 
45 летКиргизия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
4 отзыва
10 лет назад
#1
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