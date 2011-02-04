Логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен26 заявок498 просмотров

Нужен логотип фотографа. Четкой идеи нет. Хочется красиво обыграть инициалы, но без всяких фотоаппаратов, диафрагмы, пленки и т.п. С радостью рассмотрю интересные идеи. Предпочтение в логотипе к плавным линиям и силуэтности.

Ссылка на мой сайт http://fotobest.org/ Хочу что бы логотип вливался в цвета сайта.

14 лет назад
viva-klever
39 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад
$50
3 дня
Задача выполненна отлично. Было приятно сотрудничать.
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад

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