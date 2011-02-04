Нужен логотип фотографа. Четкой идеи нет. Хочется красиво обыграть инициалы, но без всяких фотоаппаратов, диафрагмы, пленки и т.п. С радостью рассмотрю интересные идеи. Предпочтение в логотипе к плавным линиям и силуэтности.

Ссылка на мой сайт http://fotobest.org/ Хочу что бы логотип вливался в цвета сайта.