Необходимо: Есть готовые лого, предъявленые требования:

Общее требование к Логотипу: Название логотипа должно соответствовать prv_id услуги или торговому наименованию Провайдера, также должно содержать признаки интерфейса, в котором будет использоваться (РИ, РИ8, Епорт).

1) Требования к логотипу (общий интерфейс)

Формат файла: *.GIF

Имя файла: символы a-z0-9-_ (нижний регистр)

Размер изображения, фон: 181х140px., прозрачный фон

Параметр Matte: #e7e7e7

Параметр Metadata: none

Примечание:

Логотип должен располагаться по центру и вписывается в размеры 181х110px

2) Требования к основному логотипу (РИ)

Формат файла: *.GIF

Имя файла: символы a-z0-9-_ (нижний регистр)

Максимальный размер изображения, фон: 100x100 px, прозрачный фон

Параметр Metadata: none

Параметр Matte: #efefef

Примечание:

ramka.psd - заготовка в виде белой рамки. Необходимо разместить логотип внутри рамки и сделать фоновую заливку кнопки нужным цветом

standart_example.psd - стандартная белая кнопка

topprovider_example.psd - пример готовой кнопки с логотипом

Логотип должен располагать внутри белой рамки, заполняя собой наибольшую возможную площадь. Допускается изменять белый фон кнопки, не меняя при этом белой обводки и настроек «Bevel and Emboss»

Стучите в ICQ 313623195