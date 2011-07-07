Разработать логотип для сайта будабу.ру
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Необходимо: Есть готовые лого, предъявленые требования:
Общее требование к Логотипу: Название логотипа должно соответствовать prv_id услуги или торговому наименованию Провайдера, также должно содержать признаки интерфейса, в котором будет использоваться (РИ, РИ8, Епорт).
1) Требования к логотипу (общий интерфейс)
Формат файла: *.GIF
Имя файла: символы a-z0-9-_ (нижний регистр)
Размер изображения, фон: 181х140px., прозрачный фон
Параметр Matte: #e7e7e7
Параметр Metadata: none
Примечание:
Логотип должен располагаться по центру и вписывается в размеры 181х110px
2) Требования к основному логотипу (РИ)
Формат файла: *.GIF
Имя файла: символы a-z0-9-_ (нижний регистр)
Максимальный размер изображения, фон: 100x100 px, прозрачный фон
Параметр Metadata: none
Параметр Matte: #efefef
Примечание:
ramka.psd - заготовка в виде белой рамки. Необходимо разместить логотип внутри рамки и сделать фоновую заливку кнопки нужным цветом
standart_example.psd - стандартная белая кнопка
topprovider_example.psd - пример готовой кнопки с логотипом
Логотип должен располагать внутри белой рамки, заполняя собой наибольшую возможную площадь. Допускается изменять белый фон кнопки, не меняя при этом белой обводки и настроек «Bevel and Emboss»
Стучите в ICQ 313623195
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