Логотип

$5
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Завершен11 заявок332 просмотра

Сделать логотип для строительной фирмы СтройШефИнвест

14 лет назад
Rybakovstas
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

promo81
Алина 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
32 отзыва
14 лет назад
$5
1 день
Очень понравилась работать с Алиной. Все было сделано очень быстро. Люблю работать с исполнительными и ответственными людьми. Благодарю за помощь
Адекватный заказчик, было приятно работать. Спасибо.

Заявки фрилансеров

promo81
Алина 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
32 отзыва
14 лет назад