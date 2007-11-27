Логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен47 заявок393 просмотра
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Требуется логотип, перекликающийся с дизайном сайта (см. приложение). Логотип предназначен:

1. Для печати на официальных бумагах A4 из Word. Должен хорошо выглядеть при печати на черно-белых принтерах.

2. Для размещения в качестве водяного знака на видео файлах по подобию логотипа телеканала ОРТ, т.е. полупрозрачный, светлый, не отвлекающий внимания.

Т.е. нужны 2 варианта одного и того же логотипа.

Как вариант, можно обыграть то, что разместил в приложении, поэкспериментировать с относительными размерами, толщиной и формой линий, наклоном, цветом и т.д. Но, возможно, у вас будут и другие варианты.

16 лет назад
tri777ki
Игорь 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
aveko
Гость 
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$22
Сделали хороший логотип с учетом всех пожеланий!
Работать с данным заказчиком было очень легко. Чётко и понято изложил задание и вовремя произвёл оплату.
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