Требуется логотип, перекликающийся с дизайном сайта (см. приложение). Логотип предназначен:

1. Для печати на официальных бумагах A4 из Word. Должен хорошо выглядеть при печати на черно-белых принтерах.

2. Для размещения в качестве водяного знака на видео файлах по подобию логотипа телеканала ОРТ, т.е. полупрозрачный, светлый, не отвлекающий внимания.

Т.е. нужны 2 варианта одного и того же логотипа.

Как вариант, можно обыграть то, что разместил в приложении, поэкспериментировать с относительными размерами, толщиной и формой линий, наклоном, цветом и т.д. Но, возможно, у вас будут и другие варианты.