Логотип

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт41 заявка3719 просмотров
#1$150

Нужен логотип для управляющей компании, Династия. Управление капиталом , инвестициями, активами.

Основные цвета: Бордовый, золото.

Лого должно выражать, основательность, уверенность, традиции, консерватизм, классику.

В логотипе обыграть букву Д как на сайте (http://mc-dynasty.ru/), примеры буквы ниже.

13 лет назад
plastid
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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