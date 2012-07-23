Логотип

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен5 заявок162 просмотра

создать логотип для сата http://shop4coffee.ru/

в место травы думал либо чашку кофе красивую с какими нибудь пирженными или кофейные зерна на мешковине или холсте.

13 лет назад
avhada
Артур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

nejin
Ирина 
53 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Выполнил в сроки, всё качественно
Заказчик четко и конкретно поставил задание, показал примеры желаемого. Он все время на связи и на каждый мой вопрос я получала ответ. За выполненную работу оплатил в самые краткие сроки. Артур приятен в общении.

Заявки фрилансеров

nejin
Ирина 
53 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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