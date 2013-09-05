Здравствуйте, нужен простой минималистичный логотип, подробнее при личном общении. Предлагайте свои кандидатуры. Бюджет небольшой, говорю сразу, но будет объемный отзыв. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарисовать логотип для строительной компании.
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки43 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $200
Нужно нарисовать лого и визитку для компании, которая занимается разработкой, поддержкой и продвижением сайтов. Стиль уже определен частично, нужно его дополнить. Есть сайт www_jnetwork_kz. Сайт уже готов и потихоньку дорабатывается. Но его стиль уже определен. В ...Завершен10 лет назад
Нарисовать простой, понятный и дерзкий (для настоящих мужиков), веселый знак-логотип с нормальным читаемым шрифтом. Так, что бы потом любой человек смог нарисовать его от руки. Должен фигурировать перец. Тематика: Каталог эро--ссылок Название: pfefferplan Второе название: pepperplan Пишите только ...Завершен10 лет назад
- $73
Имеется старый сайт - http://tsooo.ru/ там можно наблюдать старый ужасный логотип, честно я даже логотипом назвать не могу, эта табличка для ларька шаурмы больше подходит :) Куплен шаблон - http://www.templatemonster.com/ru/demo/41297.html Собственно лого должен гармонично сочетаться ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен10 лет назад
Наш автосервис специализируется на ремонте, сервисе, тюнинге и запчастях для BMW, Mini, Porsche, Mercedes. Основная специализация BMW серии M. Я прикрепил старые логотипы, которые у нас были. Нужно сделать новый, современный логотип для нашей компании (нельзя ...Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно доработать существующий логотип - сделать изображение более качественнымЗавершен10 лет назад
Требуется создать логотип и фавикон для сайта transferoff.ruЛоготипы и Знаки40 заявокЗакрыт10 лет назад