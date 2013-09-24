Логотип

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка120 просмотров
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В логотипе надо обыграть название магазина и короткий слоган "Бессарабские сны - товары для спальни"

Мы продаем натуральные товары высокого качества. Действительно натуральные и действительно высокого качества. проверяем все на себе и близких ,)

Фейковыйх отзывом на нашем сайте нет

Основная группа товаров - одеяла. Эти одеяла очень теплые и уютные. Тепло в холодные ночи. Посему хочется комбинации холодных и теплых цветов в лого. Например красный/оранжевый/желтый и синий/голубой. Преобладает красный/оранжевый/желтый.

Основная целевая аудитория наша - семейные женщины с детьми от 23 до 45.

Вот Ваши работы, корторые понравились по цветовой гамме

http://www.weblancer.net/users/evro_design/portfolio/1690622.html#item

http://www.weblancer.net/users/evro_design/portfolio/1721606.html#item

10 лет назад
sandreff
Сергей 
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
evro_design
Лев 
40 летГермания
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$50
1 день
Результатом сотрудничества очень доволен. Красиво, профессионально, быстро и именно то что нужно. Рекомендую.
Было легко и приятно сотрудничать с данным заказчиком, оплата своевременная, рекомендую
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