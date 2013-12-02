Нужен РеДизайн логотипа Турагентства. Сегодняшний логотип устарел уже морально, да и выполнен был не ахти. Нужен новый логотип, более лаконичный, и в то же время понятный. Текущий логотип можно увидеть тут: http://www.nina-voyage.com/ Там же в ...
Логотип
SWEET SLEEP
Разработка логотипа для компании, которая занимается производством матрацев.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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