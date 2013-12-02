Логотип

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка108 просмотров

SWEET SLEEP

Разработка логотипа для компании, которая занимается производством матрацев.

11 лет назад
vitus-bering
Дарья 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$60
4 дня
Все сделано качественно и в срок. Спасибо!
Дарья надежный заказчик - четкое ТЗ, всегда на связи, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад