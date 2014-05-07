Логотип

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен22 заявки173 просмотра
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Нужен логотип для магазина в котором имеется парфюмерия и косметика разных брендов . Стиль : яркий

10 лет назад
lilianochka13
Лилиана 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Nemec_Vitaliy
Виталий 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Исполнителен. Аккуратен. Талантлив. Интуитивен. Весьма рекомендую! Выполнил уже не первый заказ и в разных сферах , довольна работами и четким выполнением ТЗ . Приятный в общении ! В дальнейшем буду обращаться к Виталию и по другим проектам .
Работать с Лилианой одно удовольствие! Оплата вовремя, грамотно и четко объясняет свои пожелания! Быстро утвердила дизайн логотипа. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, и новые увлекательные проекты. Рекомендую!
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