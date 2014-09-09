Логотип

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Завершен1 заявка129 просмотров

Логотип для аутсорсинговой компании по ведению бухучета.

11 лет назад
Tax_Accounting
Татьяна 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$150
5 дней
Всё отлично =)
Позитивный светлый заказчик, работать было одно удовольствие, прислушивается, что очень порадовало, в наше время все дизайнеры)))) будем работать дальше)

Заявки фрилансеров

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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