Готовится сайт по скидкам http://goo.gl/VgvQA0 к нему нужен логотип. На логотипе использовать Сыча :) Если кто не знает кто это - https://yandex.ru/images/search?rdrnd=155555&text=сыч&redircnt=1428177174.2 Почему Сыч - потому то он делает "ууух", ...