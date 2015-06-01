Логотип

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен12 заявок201 просмотр

Требуется сделать простенький логотип.

Для сайта krosovki-msk.ru

по формату то же самое, просто нужно сделать другой шрифт, какой-нибудь объемный и более приятный на вид.

10 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)

Выбранный исполнитель

onipkodmitriy
30 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$20
1 день
+
Выполнил всю работу в указанный срок и в полном объеме, оплату не получил, по своей глупости предварительно скинув все исходники! На связь не выходит вообще! Не рекомендую с ним сотрудничать!

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onipkodmitriy
30 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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