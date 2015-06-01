Здравствуйте, нужно доделать логотип с татуировки на руке. Необходимо оживить рисунок, сделать его объемным - живым. Лицо внутри луны не надо редактировать - оставить, как есть. Нужно нарисовать луну, как на татуировке. При выполнении ...
Логотип
Требуется сделать простенький логотип.
Для сайта krosovki-msk.ru
по формату то же самое, просто нужно сделать другой шрифт, какой-нибудь объемный и более приятный на вид.
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