Нарисовать логотип для веб студии. От вас жду примерную цену, условие оплаты , срок и обязательно портфолио с ЛОГОТИПАМИ.
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Здравствуйте!Хотели бы заказать логотип5 вариантовтема - энергетикацвета чернобелые5$
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