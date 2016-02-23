Логотип

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Закрытнет заявок123 просмотра

Добрый день.

Хотелось бы поработать с Вами по созданию логотипа для компании Viendo. Вид деятельности данной компании: IT технологии, GPS навигация, реклама.

Интересует мин. 4 принципиально разных варианта.

9 лет назад
yaremenko_t
39 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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