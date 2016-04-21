В связи с ребрендингом и реструктуризацией агентства интернет-маркетинга требуется разработать логотип для компании. Название компании One Marketing. Хотим получить что-то символизирующее первенство и лидерство. А так же рост, или взлет. Если есть идеи, или от меня нужна ...