Логотип

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Завершен11 заявок200 просмотров

Нужен логотип для сайта, тему в лс.

ТЗ:

1.  Текст логотипа должен ясно просматриваться в размере 235x74.

2. Написать адрес сайт в виде бренда.

3. Должен присутствовать элемент по тематике сайта.

На выходе:

1. PSD файл со всеми слоями, и шрифтами.

2. В исходнике размер логотипа не менее 900x270.

Просьба в заявке указывать стоимость.

8 лет назад
zacker2
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$15
1 день
Работой доволен, быстро, качественно, по ТЗ. Рекомендую, буду обращаться еще.
Доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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