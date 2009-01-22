Сайт по ремонту и обслуживанию кондиционеров. Нужно на главной сделать два-три рисунка, там сейчас 2 фото, посмотреть можно здесь: www.liveklimat.com , фотографии разумеется для примера с другово сайта взял, так как своих фото нет, то ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать лого для фирмы Защита-сервис
вид деятельности:
монтаж отопления, канализации, водопровода
по принципу просто и красиво!
оплата по факту цена 200 руб.
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