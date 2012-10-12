Логотип Android приложения

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен20 заявок254 просмотра

Необходимо разработать логотип (либо серию однотипных логотипов) для образовательного приложения Android

он должен соответствовать требованиям для размещения в Google Play

+ несколько (

Подробности вышлю потенциальным исполнителям.

Android
13 лет назад
vvkolesov
Валентин 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Natali_Mis
52 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$128
7 дней
Было приятно поработать, Спасибо! Наталия всегда была на связи онлайн. Работа выполнена качественно и быстро. Продолжу сотрудничество!
Отличный заказчик!Интересная работа!Четкое задание. Всегда на связи.Рекомендую всем для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Natali_Mis
52 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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