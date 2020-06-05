Логотип, брендбук

Александр, доброго дня.

Наша компания- Комис в настоящий момент обновляет сайт. Стало очевидно, что логотип и брендбук, разработанные ровно 10 лет назад тоже нуждаются в обновлении.

Компания занимается инжинирингом.

Старый сайт www.komisgroup.ru

Примеры того, что нравится могу выслать после обмена контактами.

Старый брендбук так же.