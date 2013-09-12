Логотип для блога о скидках

Дмитрий - прекрасный дизайнер! Отлично понял по моим сбивчивым объяснениям, какой бы мы хотели видеть логотип и сделал даже лучше, чем все, что я себе представляла и что предлагала воплотить ему! Лаконичный вариант, идеально вписался в шаблон страницы, хороший выбор цветов. Было представлено несколько вариантов на выбор. Работает очень оперативно. В общем, не пожалели, что выбрали Дмитрия, рекомендую)