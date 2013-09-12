Логотип для блога о скидках

Здравствуйте. Есть сайт ветеринарной клиники, для него нужен логотип. Есть ТЗ, не сложное. Вышлю заинтересованным. Оставляйте ваши предложения, контакты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть небольшой блог с рассказами о скидках и купонах (истории в основном негативные) - http://netkuponam.ru/. Сейчас логотип самодельный и страшный. Особых требований нет, просто чтобы вписывалось в дизайн и нормально смотрелось. То есть в идеале то же, что и сейчас есть, но прилично выглядящее :-)
- Похожие заказы
- $15Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Создание дизайна логотипа для сайта одежды. Бриф в приложении.Завершен10 лет назад
- $50
Добрый день, коллеги! Требуется создать логотип для транспортной компании, которая занимается международными перевозками из Европы и Китая. Название компании: Карго Логистик, подпись мелким шрифтом "Международные грузоперевозки" Логотипы должны быть стильные и простые, легко узнаваемы и запоминающиеся). Жду Ваши предложения ...Завершен10 лет назад
- $50
Требуется разработка логотипа и брединга компании.Требуется дизайнер со вкусом, желательно новичок готовый себя проявить. Разработка логотипа студии по разработке сайтов. Требуется красивый и легкий логотип. Жду вашего ответа с уважением Алексей.Логотипы и Знаки5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $60
Нужен логотип для интернет магазина по продаже крупногабаритных товаров с доставкой из Китая. В логотипе должен присутствовать домен China2.me , один из цветов логотипа - красный. Как мне видится логотип: грузовик и двухцветная надпись "China2.me". Возможен ...Завершен10 лет назад
Есть словесный товарный знак (244x72), его надо отрисовать в большой формат без потери качества. цены и сроки плзЗавершен10 лет назад
- $50
Требуется создать логотип интернет-магазину по продаже мобильных телефонов. А так же 3-5 статичных баннеров.Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Логотип с изюминкой Оформить и скомпоновать Логотип. Задание не сложное и есть готовая идея за вами только скомпоновать и преобразовать главную фигуру. Более подробно в тз. К ТЗ прилагаю вариант выполнения задания А также как именно должна преобразиться собака ...Логотипы и Знаки12 заявокЗакрыт10 лет назад