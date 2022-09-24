Логотип для будівельної компанії

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Завершен29 заявок503 просмотра

Компанія займається реставрацією, ремонтом старих та нових будинків, назва компанії VSM Concept, діяльність Entreprise de renovation (компанія з реставцації), послуги: гіпсокартон, фарба, плитка, сантехніка, вроді все, чекаю ваших пропозицій

3 года назад
vetal_il
Виталий 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$50
3 дня
Професійно, швидко, якісно! Рекомендую!!!
Понравилось работать с Виталием. Четкое задание, быстрая оплата. Наилучшие пожелания в развитии бизнеса в Франции, Виталий.

Заявки фрилансеров

Михайло
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Яна
 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
49 отзывов
3 года назад
Дарина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Юлия
 
44 года
3 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Кристина
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Артём
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Юрий
 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Антон
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
397 отзывов
3 года назад
Александр
 
65 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
47 отзывов
3 года назад
Анна-марія
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Давид
 
23 года
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
22 отзыва
3 года назад
Елена
 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
144 отзыва
3 года назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад
333 отзыва
3 года назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
3 года назад
Иван
 
51 год
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
71 отзыв(-3)
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 часов назад
200 отзывов
3 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Максим
 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
3 года назад
Игорь
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Егор
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
14 отзывов
3 года назад
Максим
 
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
3 года назад
Максим
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
20 часов назад
105 отзывов
3 года назад
Владимир
 
42 года
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
10 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Таисия
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Анна
 
32 года
3 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
Татьяна
 
29 лет
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
36 отзывов
3 года назад
Виталий
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов
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