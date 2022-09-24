Ищется дизайнер для создания логотипов и баннеров для мобильных приложений. Предлагается полный пакет графики: 1 логотип за 1000 руб и 6 баннеров за 2000 руб. Общая стоимость 3000 руб. Работы много, требуется только из РФ.
Логотип для будівельної компанії
Компанія займається реставрацією, ремонтом старих та нових будинків, назва компанії VSM Concept, діяльність Entreprise de renovation (компанія з реставцації), послуги: гіпсокартон, фарба, плитка, сантехніка, вроді все, чекаю ваших пропозицій
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