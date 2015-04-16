Логотип для доски объявлений

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$25
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Завершен1 заявка109 просмотров

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10 лет назад
an-pdm
42 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 часа назад
10 лет назад
$25
3 дня
Работой Анны довольна, исполнитель знает свою работу на отлично, рисует красиво :). Всем рекомендую!
Спасибо большое Надежде за проект. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Оплата во время. Рекомендую всем Надежду, как ответственного и приятного в общении заказчика! Буду рада сотрудничеству в будущем по другим проектам!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 часа назад
10 лет назад
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