Логотип для ФД

Шаблон будет использоваться - http://karaoke.art-apple.net/ Вместо девушки и стекол возможно будет что-то другое, так что не привязывайтесь. Пожелания заказчика: Варианты лого нужны в хроме или стали пример который нравится - http://art-apple.net/royal.jpg Шрифт из примера тоже нравится. Название и подпись, ...