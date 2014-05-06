Логотип для ФД

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка126 просмотров
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Разработка логотипа для блога

10 лет назад
gudi
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
hollander74
48 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$50
2 дня
Быстро, качественно. еще и скидку получил. Спасибо за работу.
Только положительные впечатления от работы с Алексеем. Задача, диалог, оплата все на высшем уровне. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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