Логотип для фирмы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен22 заявки333 просмотра

Необходимо выполнить логотип для фирмы.

Название фирмы Астра-Сервис

Функции фирмы.

1. Ремонт холодильного оборудования (сплит системы, холодильники).

2. Проверка, испытания, ремонт электроинструментов.

15 лет назад
menkars
Петр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

nofate35
Дима 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$25
1 день
Работа выполнена быстро! Были учтены все пожелания и быстро вносились корректировки. Я остался доволен работой!
Очень приятно было сотрудничать. Пётр своевременно оплатил работу и быстро утвердил макет. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

nofate35
Дима 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад

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