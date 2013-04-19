Добрый день! Необходимо разработать логотип для сайта, который помогает приобретать товар на сайте Taobao.com. Нужно что то веселое, позитивное, хорошо подходящее под общий дизайн сайта. Старый логотип не нравится, выглядит нелепо. Дизайн сайта и старый ...
Логотип для фирмы
нужен логотип для агенства недвижимости
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $70Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
На существующем сайте (http://sim-portal.ru/) имеется логотип (вертушка с синими лучами) и надписи справа от него. Для дочернего сайта требуется модифицировать данный логотип под другую тематику (недвижимость), поиграть с самой "вертушкой" и стилизовать название сайта (оно ...Завершен12 лет назад
- $100
Необходимо разработать логотип. Логотип который сейчас представлен на сайте NL-design.ru Хочется оставить в написании Natalia Lebedeva или Наталия Лебедева и добавить творческая мастерская или мастерская дизайна соответственно. Нравится более плавное написание - ...Логотипы и Знаки46 заявокЗакрыт12 лет назад
- $150
Здравствуйте! Спортивный центр «На батуте» очень нуждается в ярком, креативном, оригинальном логотипе. Краткая информация о нас находится во вложенном файле. Задача следующая: 1. ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Нужен логотип для сайта по продаже рекламы в твиттере. twipr.ru Можете указывать свои цены.Завершен12 лет назад
Нужно придумать и отрисовать логотип на подобии того, что прикреплен. Но не копия. Цвета те же, только буквы - BIT. нужен в векторе. Актуально до завтрашнего утра. Оплата, наверное, на ЯД.Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт12 лет назад
Имеется логотип, но к сожалению исходники были утеряны. Имеется картинка полученая с отсканированного листа. Необходимо нарисовать точно такой-же логотип с заново.Завершен12 лет назад
- $50
Необходимо разработать логотип исходя из дизайна сайта. Сайт о спутниковом интернете... В логотипе скорее всего должен быть адрес сайта, т.е. sat-internet.ru и какое то описание... двусторонний спутниковый интернет, системы спутникового интернета, системы двустороннего спутникового интернета... ...Завершен12 лет назад