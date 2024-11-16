Логотип для фирмы по химчистке мягкой мебели и ковровых покрытий

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Завершен12 заявок35 просмотров

Нужно лого на тему химчистка мягкой мебели и ковровых покрытий.

Название "Wyprano"

Лого будет использоваться на сайте, страницах соц. сетей и наносится на элементы одежды.

Цель создать уникальный запоминающейся логотип, отражающий суть выполняемых услуг, увеличение узнаваемости бренда.

Идеи и предпочтения по дизайну:

- Примерная цветовая гамма сайта:  #5D5C61 #379683 #7395AE #557A95 #B1A296.  Авторский взгляд приветствуется.

- Типография: предпочтения по стилю шрифта 1 Читабельность 2 Что бы толщина линий позволяла свободно использовать лого как в уменьшенном, так и увеличенном формате.

- Изображения, которые предпочтительно видеть в логотипе:

1 форма (контуры) пылесоса Karcher puzzi 10/1 (без его названия, лого). Это не обязательно, но позволит клиенту яснее идентифицировать выполняемые услуги. Можно попытаться букву "О", в названии "Wyprano", изобразить при помощи шланга пылесоса.

2 а также изображение дивана, или его части.

Примеры прикреплены.

Требование к логотипу:

- Универсальность: логотип должен выглядеть хорошо как на печатной продукции, так и на экране (в том числе в цифровых медиа), а также на различных фоновых поверхностях.

- Четкость и простота: логотип должен быть ясным и различимым в различных масштабах и условиях использования. Возможно несколько вариантов, версий логотипа.

Прошу предлагать свою цену и сроки исполнения.

Создание логотипов
6 месяцев назад
serhii7yaremenko
Сергей 
36 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
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Выбранный исполнитель

AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
Была
час назад
6 месяцев назад
$30
2 дня
Escrow
Работой очень доволен. Мой проэкт был приятно дополнен опытом и идеями Анастасии.
Благодарю за интересный проект. Все отлично. Сотрудничеством довольна!

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