Требуется графический дизайнер для перевода логотипа компании в векторный формат. Необходимо качественно отрисовать логотип, чтобы он был готов к использованию в различных media. Бюджет на выполнение задания составляет 1000 рублей.
Логотип для фирмы по химчистке мягкой мебели и ковровых покрытий
Нужно лого на тему химчистка мягкой мебели и ковровых покрытий.
Название "Wyprano"
Лого будет использоваться на сайте, страницах соц. сетей и наносится на элементы одежды.
Цель создать уникальный запоминающейся логотип, отражающий суть выполняемых услуг, увеличение узнаваемости бренда.
Идеи и предпочтения по дизайну:
- Примерная цветовая гамма сайта: #5D5C61 #379683 #7395AE #557A95 #B1A296. Авторский взгляд приветствуется.
- Типография: предпочтения по стилю шрифта 1 Читабельность 2 Что бы толщина линий позволяла свободно использовать лого как в уменьшенном, так и увеличенном формате.
- Изображения, которые предпочтительно видеть в логотипе:
1 форма (контуры) пылесоса Karcher puzzi 10/1 (без его названия, лого). Это не обязательно, но позволит клиенту яснее идентифицировать выполняемые услуги. Можно попытаться букву "О", в названии "Wyprano", изобразить при помощи шланга пылесоса.
2 а также изображение дивана, или его части.
Примеры прикреплены.
Требование к логотипу:
- Универсальность: логотип должен выглядеть хорошо как на печатной продукции, так и на экране (в том числе в цифровых медиа), а также на различных фоновых поверхностях.
- Четкость и простота: логотип должен быть ясным и различимым в различных масштабах и условиях использования. Возможно несколько вариантов, версий логотипа.
Прошу предлагать свою цену и сроки исполнения.
Выбранный исполнитель
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