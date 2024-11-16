Нужно лого на тему химчистка мягкой мебели и ковровых покрытий.



Название "Wyprano"



Лого будет использоваться на сайте, страницах соц. сетей и наносится на элементы одежды.



Цель создать уникальный запоминающейся логотип, отражающий суть выполняемых услуг, увеличение узнаваемости бренда.



Идеи и предпочтения по дизайну:



- Примерная цветовая гамма сайта: #5D5C61 #379683 #7395AE #557A95 #B1A296. Авторский взгляд приветствуется.



- Типография: предпочтения по стилю шрифта 1 Читабельность 2 Что бы толщина линий позволяла свободно использовать лого как в уменьшенном, так и увеличенном формате.



- Изображения, которые предпочтительно видеть в логотипе:



1 форма (контуры) пылесоса Karcher puzzi 10/1 (без его названия, лого). Это не обязательно, но позволит клиенту яснее идентифицировать выполняемые услуги. Можно попытаться букву "О", в названии "Wyprano", изобразить при помощи шланга пылесоса.



2 а также изображение дивана, или его части.



Примеры прикреплены.



Требование к логотипу:



- Универсальность: логотип должен выглядеть хорошо как на печатной продукции, так и на экране (в том числе в цифровых медиа), а также на различных фоновых поверхностях.



- Четкость и простота: логотип должен быть ясным и различимым в различных масштабах и условиях использования. Возможно несколько вариантов, версий логотипа.



Прошу предлагать свою цену и сроки исполнения.