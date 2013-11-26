Сайт по покупке квартиры самостоятельно: придумать концепцию логотипа и нарисовать в разных масштабах. Логотип должен содержать название проекта и эмблему либо без эмблемы. Обязательно указывайте стоимость работы и примеры концепции.
Логотип для фото и видео студии
Студи занимается фото и видеосъемкой разных проектов: свадьбы, музыкальные клипы, коммерческая реклама. (Memory's Play)
Как идея это название и значок диафрагмы.
Обязательно указывайте стоимость работы и примеры концепции.
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