Логотип для фотографа

$50
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Завершен1 заявка89 просмотров

Требуется изготовить логотип для фотографа по моим наброскам.

11 лет назад
Vasja_
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$50
1 день
Полностью доволен результатом. Профессиональный подход к работе.
Отличный заказчик - знает чего хочет, всегда на связи, оплата в срок и в полном объеме.

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amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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