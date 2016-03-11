Логотип для группы VK

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Завершен18 заявок210 просмотров

Необходимо сделать логотип для группы вконтакте по активному отдыху.

9 лет назад
JasonSam
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
9 лет назад
$15
2 дня
Всё супер, быстро и качественно!
Приятно работать с Алексеем! Оплата мгновенно, буду рада сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
9 лет назад

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