Логотип для грузового СТО

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен33 заявки271 просмотр

Нужен логотип для грузового СТО

13 лет назад
Dukez
Вадим 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

Doc-ca
Бисен 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$25
3 дня
vertikal-nik
Роман 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$35
3 дня
Выполнено с первого захода, быстро и качественно. Отличные логотипы. Так держать!
Хороший заказчик. Четкая постановка задачи, конкретность корректировок, аккуратность гоплаты. Приятно работать.

Заявки фрилансеров

Doc-ca
Бисен 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
vertikal-nik
Роман 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка логотипа

    $50

    Нужен логотип, небольшой бриф на разработку логотипа прилагаю ниже... Бриф заполнял для стороннего исполнителя который потерялся. В ICQ прошу не писать. Спасибо.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно нарисовать значки

    Требуется от рисовать значки - вот такого размера http://www.paffos.ru/img/pol/dostavka.png http://www.paffos.ru/img/pol/samovivoz.png 1. Значок "Доставка" 2. "Пункт Самовывоза" 3. способы оплаты 4. работаем круглосуточно

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка названия и логотипа

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Необходимо разработать название и логотип, ТЗ в приложении. Сразу отписываетесь по срокам и цене и из какого вы города. Желательно ...

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен лого для сайта

    $100

    Сайт Shapalak.kz Лого: Shapalak.kz И слоган к нему: Сайт за 10 дней или деньги назад! Задумка: тут делаются сайты для известных личностей. Известная личность подает заявку, через 10 дней сайт ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип для Группы компаний

    $100

    Необходимо разработать логотип для Группы Компаний "АТЛАС-ЛОГИСТИК", целью которой является организация эффективных комплексных услуг для участников ВЭД. Общая информация: Услуги, оказываемые Группой Компаний: комплексное решение задач ВЭД, транспортно-экспедиторские услуги внутри ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать лого

    Есть идея. Можно использовать как основу, можно придумать что-то свое. Кто будет заинтересован - подробности отдельно.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад