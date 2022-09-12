Требуется разработка логотипа для сайта менторов iGuroo, включая дефолтный вариант и иконку для мобильного приложения. Укажите ссылку на портфолио, стоимость и сроки в заявке.
Логотип для інстаграму
Потрібно зробити логотип для інстаграму, і також рекламу.
Выбранный исполнитель
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