Логотип для інтернет магазина

$10
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Завершен1 заявка139 просмотров

Потрібно зробити для магазина логотип який займається травами

3 года назад
guest_16612791558019
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Ariana1937
Дарина 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$10
2 дня
Escrow
Дуже гарний логотип. З дівчиною було дуже легко знайти спільну мову, гарна людина. Логотип зробила за дві години. Дуже швидко. Дякую!
Дякую, за співпрацю. Рекомендую замовника

Заявки фрилансеров

Ariana1937
Дарина 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
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