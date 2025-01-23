Логотип для интернет-магазина

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка10 просмотров

Здравствуйте. Название Astart.by. Интернет-магазин по продаже аккумуляторов для автомобилей. Предпочитаемый цвет в логотипе желтый, черный.

Создание логотипов
5 месяцев назад
DevilBoy
Артём 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
Была
22 минуты назад
5 месяцев назад
$20
3 дня
Escrow
Все отлично. Работаем дальше. Рекомендую!
Все хорошо. У сотрудничеству рекомендую!

Заявки фрилансеров

AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
Была
22 минуты назад
5 месяцев назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
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Логотипы и Знаки