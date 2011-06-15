Логотип для интернет-магазина

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт25 заявок322 просмотра
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Необходим логотип для интернет-магазина по продаже стройматериалов.желательно абстрагироваться от стандартных картинок в виде лопаты и горы песка. сайт выполнен в сине-голубых тонах, на фоне небоскребы. можно продолжить эту тему.

стильный, запоминающийся, хорошо прорисованный.

city-villa.ru

1 место 25 у.е

2 место 5 у.е

13 лет назад
city-villa
Олл Кус 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад