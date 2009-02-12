Нужна Разработка Логотипа
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Нужен логотип для интернет-магазина занимающегося продажей записей тренингов и семинаров trening-cd.com
При успешном сотрудничестве возможно баннера и изменение дизайна сайта.
Владимир
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