Логотип для интернет-магазина спортпитания

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт44 заявки331 просмотр

Логотип должен иметь графическую и текстовую часть

не сложный , легко рисуемый . Соответствовать дизайну главной странице интернет магазина ( прикрепленный файл )

13 лет назад
fitfood
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

vertikal-nik
Роман 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$28
3 дня
Отличный заказчик. Хорошее понимание процесса дизайна. Аккуратная оплата. Четкие корректировки. Рекомендую и как заказчика и как руководителя проектов.

Заявки фрилансеров

vertikal-nik
Роман 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад

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