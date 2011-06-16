Логотип для интернет-магазина сумок

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт40 заявок379 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработчик логотипа для интернет-магазина сумок и прочей кожгалантереи, возможно увеличение ассортимента магазина, поэтому ориентироваться чисто на сумки не стоит - должно быть что-то универсальное, но и связанное с сумками...

13 лет назад
svlogic
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад