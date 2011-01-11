Логотип для казино

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен88 заявок4085 просмотров
#1$50

Разработать логотип для казино + фавикон для сайта по логотипу.

Название СapitalСasino.

Хочется чтобы замечательно смотрелся на темно зеленом фоне.

14 лет назад
smit272
Иван 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Победитель конкурса

Desperados
Мирослав 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
#1
Хороший заказчик, не затягивает с определением победителей в конкурсах, чётко ставит задачи перед исполнителем! С ним всегда приятно работать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Desperados
Мирослав 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
#1

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