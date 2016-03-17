Логотип для компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка93 просмотра

Добрый день, 

Интересует создание лого. Бриф во вложении. 

Спасибо.

С уважением, Максим Патрин 

9 лет назад
maxmedikal
Максим 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$50
2 дня
Хочу выразить благодарность Анне за интерпретацию идеи, оперативное (e.g. молниеносное) исполнение заказа, подготовку нескольких вариантов лого для компании по продаже медицинского и научного оборудования. Буду обращаться вновь за разработкой фирменного стиля. Рекомендую данного специалиста профессионалам отрасли. С уважением, Максим
Интересный проект, отсутствие правок. Оплата без задержек и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству! Сама буду рада новым проектам:)

Заявки фрилансеров

sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад