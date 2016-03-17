Уважаемые фрилансеры! Необходимо разработать логотип тренажёрного зала в соответствии с заданием. Приветствуются любые творческие идеи и Ваши рекомендации по дизайну. При отклике на проект просьба указывать стоимость.
Логотип для компании
Добрый день,
Интересует создание лого. Бриф во вложении.
Спасибо.
С уважением, Максим Патрин
Выбранный исполнитель
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