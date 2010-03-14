Логотип для компании "First restaurants"

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Закрыт63 заявки975 просмотров

Уважаемые фрилансеры!

Необходим срочно логотип для компании "First restaurants".

First restaurants это ресторанный холдинг объединяющий в себе сеть ресторанов различных направлений(пивные рестораны,бары,японские рестораны).Это демократичные стильные рестораны.

Логотип должен хорошо смотреться так же в черно-белом цвете,быть хорошо читаем,запоминающимся и стильным!

Рассмотрим все предложения!

С уважением,Лариса.

e-mail: [email protected]

8-916-715-76-07

15 лет назад
larisafr
Лариса 
44 года
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров