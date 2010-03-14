5D Кинотеатру на ВВЦ нужен новый логотип. Логотип, который выразит все эмоции и новые ощущения, которые получают на наших сеансах посетители – яркий, динамичный и необычный! Ультрадинамическое шоу "Стереопанорама" 5D на ...
Логотип для компании "First restaurants"
Уважаемые фрилансеры!
Необходим срочно логотип для компании "First restaurants".
First restaurants это ресторанный холдинг объединяющий в себе сеть ресторанов различных направлений(пивные рестораны,бары,японские рестораны).Это демократичные стильные рестораны.
Логотип должен хорошо смотреться так же в черно-белом цвете,быть хорошо читаем,запоминающимся и стильным!
Рассмотрим все предложения!
С уважением,Лариса.
e-mail: [email protected]
8-916-715-76-07
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