Нужно нарисовать логотип для производителя экологического гуминового удобрения фирмы Экорост Имеется бриф. Бриф в прикрепленном файле
Логотип для компании STF Games
Создание логотипа для компании STF Games.
Ассоциации:
Все что так или иначе всплывает при прочтении расшифровки аббревиатуры See The Future или Step into The Future. Должен донести то, что мы позволяем каждому окунуться за грань наших реалий в мир будущего.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $60Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $120
Требуется создать дизайн логотипа для интернет магазина который занимается продажей расходных материалов для оргтехники (в основном картриджами, бумагой и тд) адрес org-shop(.)ru на сайт не обращаем внимание, дизайн будет ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $150
Всем привет. Нужно нарисовать достойное лого для проекта на тему скидок. Название - Тонна Скидок. Слогана пока что нет, под него можно оставить место. Нужно чтобы лого вписывалось в ...Завершен11 лет назад
- $170
Всем привет! Нужен логотип для мультибрендового универмага модной одежды ценового сегмента среднего и выше среднего. Нужен срочно. Край - до пятницы. Дальше конкурс уже будет не актуален. Бриф прилагаю. На вопросы отвечу. Спасибо!Завершен11 лет назад
- $50
Нужен логотип для сайта prosto-video.ru. Необходимо, чтобы логотип отлично вписался в сайт. Логотип, который сейчас на сайте - моя работа, так что работы такого уровня не предлагать! За очень красивый логотип бонус как минимум в ...Завершен11 лет назад
- $10
По ручному рисунку отрисовать простенький логотип.Завершен11 лет назад
Имеется визитка фирмы . Нужно нарисовать с визитки логотип для макета сайта. сделать изображение более объемным. Нарисовать несколько тематических картинок для сайта - небольшого формата стилизованного с логотипом сайта ...Завершен11 лет назад
- $50
Нужен векторный лого для компании «Независимая энергия», которая занимается предоставлением в аренду компрессоров и генераторов. Нужен графический элемент + справа надпись Независимая энергия. Прикреплены лого, стиль которых нравится, но необязателен.Завершен11 лет назад
- $50
Имеется логотип кампании. Нужно сделать несколько вариантов с небольшими редакциями.Завершен11 лет назад