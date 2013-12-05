Логотип для компании STF Games

$100
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Завершен1 заявка132 просмотра

Создание логотипа для компании STF Games.

Ассоциации:

Все что так или иначе всплывает при прочтении расшифровки аббревиатуры See The Future или Step into The Future. Должен донести то, что мы позволяем каждому окунуться за грань наших реалий в мир будущего.

11 лет назад
Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
18 отзывов

Выбранный исполнитель

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
$100
4 дня
Ольга - потрясающий исполнитель, сделала все в соответствии со всеми нашими пожеланиями, за что ей огромное спасибо. Максимально удовлетворен результатом насколько это возможно, даже не потребовалось вносить правки. Рекомендую!
Благодарю за приятное, положительное сотрудничество, Александр. Все было замечательно, успехов в бизнесе!)

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад

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