Логотип для компанії

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Закрыт26 заявок293 просмотра

найменування компанії, що має бути відображено у логотипі:Legal Line. Вимоги до логотипу: має поєднувати стилістичне зображення

спортбайку BMW S1000RR (у контурі, в лініях без передачі повного зображення та

логотипів BMW. Зображення (контур) має передавати риси, але не бути домінантним

у зображенні логотипу. Допускаю, що може бути не повна передача зображення

мотоциклу, а лише його передньої частини, але вона має передавати сам мот). У зображенні логотипу маєбути контури двох букв RR, у такому ж стилі, як це виконано у БМВ. При

візуалізації бажано виділити літери у словах LEgal LINe, що мають символізувати

перші літери місії компанії.

7 лет назад
guest_15336514129029
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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