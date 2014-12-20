Логотип для кулинарного сайта

Нужно подобрать картинки для сайта. Искать нужно логотипы программ, если логотипа в нормальном разрешение не найдется принимается скриншот программы. В дальнейшем возможны аналогичные заказы, т.е. ищу человека на перспективу. Искать логотипы можно на сервисах: http://yandex.ru/images/ или google картинки Найденную ...