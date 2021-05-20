Логотип для лендинга по прадаже мебели

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Закрытнет заявок86 просмотров

есть пример лого котор нравится. возьметесь ли за работу? сколько стоит и сроки

4 года назад
sergeyfrolov2020
Сергей 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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