Здравствуйте, уважаемые исполнители. На данный момент есть потребность изменить айдентику торговой марки (лого, стиль, банеры, вывески, сайт и прочее) существующий компании по оптовой продаже пищевой упаковки в Саратове (упаковка для пиццы, бургеров, фаст-фуда, стаканчики, салатники ...
Логотип для лендинга по прадаже мебели
есть пример лого котор нравится. возьметесь ли за работу? сколько стоит и сроки
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