Логотип для лендинга по прадаже мебели

Название компании: Хып-Пых (Puff-Puff) Описание целевой аудитории: молодые люди (м/ж) в возрасте от 18 до 35 лет, Преимущественно проживающие в Москве. Аудитория быстро подхватывающая все тренды. Сильные стороны перед конкурентами: более широкий ассортимент ...