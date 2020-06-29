Здравствуйте. У нас магазин электро товаров и диагностического оборудования для авто. Требуется создание логотипа. Цветовая гамма должна быть яркая. Сейчас логотип выглядит как на фото
Логотип для магазина
Здравствуйте. У нас магазин Диагностического оборудования для авто. Интересует разработка логотипа. Очень понравился ваш логотип, можно его взять за основу. В тексте логотипа должно быть написано "Магазин ProScanner" или без названия магазин. И внизу название сайта, сейчас разрабатываем.
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