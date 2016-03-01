Логотип для магазина праздничных товаров

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Завершен1 заявка114 просмотров

Нужно нарисовать красивый современный логотип для магазина праздничных товаров. Остальные детали и бриф — исполнителю.

9 лет назад
gi-stassy
46 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
9 лет назад
$35
3 дня
Виктор предложил 3 шикарных варианта логотипа. Жаль, что по проекту нам был нужен только один :) Спасибо!
Спасибо Анастасии за очередной интересный проект! Мои наилучшие рекомендации.

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
9 лет назад
#1
Логотипы и Знаки

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