Логотип для магазина розничной торговли Чудо лейка

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен65 заявок2971 просмотр
#1$120

Требуется разработать логотип для магазина розничной торговли.

Продукция для сада и огорода.

В ассортименте преобладают товары для природного и органического земледелия и садоводства.

Название ЧУДО ЛЕЙКА.

Основное назначение логотипа - наружная реклама.

ТЗ во вложенном файле

14 лет назад
Vitaly_M
Виталий 
53 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Победитель конкурса

mavr13
Марк 
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

mavr13
Марк 
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
#1

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