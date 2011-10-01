Здравствуйте! Лого должно состоять из названия фирмы и знака, который может использоваться отдельно. Логотип должен быть создан в ВЕКТОРЕ. Примерный масштаб логотипа 2 (высота) :5 (ширина) ТЗ - ...
Логотип для магазина розничной торговли Чудо лейка
Требуется разработать логотип для магазина розничной торговли.
Продукция для сада и огорода.
В ассортименте преобладают товары для природного и органического земледелия и садоводства.
Название ЧУДО ЛЕЙКА.
Основное назначение логотипа - наружная реклама.
ТЗ во вложенном файле
Победитель конкурса
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