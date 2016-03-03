Логотип для магазина выключателей

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Завершен1 заявка126 просмотров

Нужен логотип (Интернет-магазин выключателей для дома и офиса). Все подробности и бриф — исполнителю.

9 лет назад
gi-stassy
46 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

lev92
Лев 
32 года
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 лет назад
$25
2 дня
Задача выполнена в соответствии с брифом. Спасибо.
Все отлично! Рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

lev92
Лев 
32 года
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 лет назад

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