Необходимо разработать логотип для компании. сфера - IP-телефония нужно 3 варианта (концептуально разных) из трех мы выбираем один для доработки.
Логотип для магазина выключателей
Нужен логотип (Интернет-магазин выключателей для дома и офиса). Все подробности и бриф — исполнителю.
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